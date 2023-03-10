В Екатеринбурге за 100 миллионов хотят реконструировать музыкальный фонтан в Историческом сквере

Фонтан был открыт в 2013 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Историческом сквере Екатеринбурга могут восстановить музыкальный фонтан, который ранее работал на водной глади. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92,3FM] рассказал начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин. Он отметил, что такое предложение сделал председатель «Сбербанка» Герман Греф в прошлом году во время визита в Екатеринбург.

- Герман Греф в прошлом году приезжал и пообещал помочь нам реконструировать тот фонтан, который на глади в историческом сквере, - сказал Алексей Прядеин. - Они порядка 100 миллионов рублей вложат в то, чтобы это был новый современный светомузыкальный фонтан, который будет подарком «Сбербанка» городу.

Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере был открыт в 2013 году к 290-летию Екатеринбурга. Его особенность в том, что он пускал струи воды под игравшую музыку.