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НовостиОбщество10 марта 2023 8:54

В Екатеринбурге за 100 миллионов хотят реконструировать музыкальный фонтан в Историческом сквере

Деньги на это может выделить один из российских банков
Источник:kp.ru
Фонтан был открыт в 2013 году

Фонтан был открыт в 2013 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Историческом сквере Екатеринбурга могут восстановить музыкальный фонтан, который ранее работал на водной глади. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92,3FM] рассказал начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин. Он отметил, что такое предложение сделал председатель «Сбербанка» Герман Греф в прошлом году во время визита в Екатеринбург.

- Герман Греф в прошлом году приезжал и пообещал помочь нам реконструировать тот фонтан, который на глади в историческом сквере, - сказал Алексей Прядеин. - Они порядка 100 миллионов рублей вложат в то, чтобы это был новый современный светомузыкальный фонтан, который будет подарком «Сбербанка» городу.

Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере был открыт в 2013 году к 290-летию Екатеринбурга. Его особенность в том, что он пускал струи воды под игравшую музыку.