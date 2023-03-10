В мэрии объяснили, могут ли предприниматели сложиться и подарить Екатеринбургу вторую ветку метро

Разговоры о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге идут уже несколько лет. Но пока нет даже финального варианта проекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возможное строительство второй ветки метро в Екатеринбурге обсуждают уже не первый год. Но все, как обычно, упирается в финансы. В одиночку столица Урала такой проект не потянет. Нужны также и федеральные средства.

Пока этот вопрос решается, горожане предлагают свое решение вопроса – если крупные уральские предприятия сложатся, то смогут и спроектировать вторую ветку и построить ее, в подарок городу. В эфире радио «Комсомольская правда» [92,3 FM] начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин объяснил, почему такой вариант не стоит рассматривать всерьез.

- Когда мы в последний раз обсуждали предпроектные решения по строительству второй ветки от площади 1905 года в сторону ВИЗа и в сторону Каменных палаток, полная стоимость проекта была свыше 100 миллиардов рублей, - напоминает Алексей Прядеин. - С тех пор прошло 4-5 лет. Можете посчитать, насколько увеличилась сметная стоимость. Полагаю, что крупный бизнес не в состоянии в складчину взять и подарить городу вторую ветку метрополитена просто в силу его масштаба.

Впрочем, в мэрии отметили, что крупный бизнес помогает городу в реализации проектов поменьше. Например, по словам Алексея Прядеина, глава «Сбербанка» Герман Греф в прошлом году во время визита в Екатеринбург обещал городу помочь реконструировать фонтан на водной глади в Историческом сквере.

- Они порядка 100 миллионов рублей вложат в то, чтобы это был новый современный светомузыкальный фонтан. Это будет подарок городу, - добавил Алексей Прядеин.