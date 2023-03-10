Из Екатеринбурга стартуют новые рейсы в Баку

Перелеты стартуют с 19 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга в столицу Азербайджанской республики стартуют новые рейсы от авиакомпании, которая вернулась в Кольцово спустя несколько лет. Авиаперевозчик AZAL начнет полеты из Кольцово в Баку с 19 марта.

- Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Вылеты из Баку будут в 08:00, прибытие в Кольцово - в 11:40. Рейсы из Екатеринбурга – в 12:40, прилет в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 14:45, - уточняют в пресс-службе аэропорта Кольцово.

До этого авиаперевозчик AZAL выполнял рейса из Кольцово в 2015 году. В апреле 2015 года компания ушла из Кольцово. Билеты на новые рейсы можно приобрести на сайте авиаперевозчика и у агентов.

Кроме того, полеты в Баку из уральской столицы сейчас осуществляет авиакомпания «Ираэро». До этого стало известно, что с конца апреля из Екатеринбурга в Анталью прямые рейсы начнет выполнять авиакомпания «Аэрофлот». Первые вылеты назначены на 27 апреля, продажа билетов уже открыта.