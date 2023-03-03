Компания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в турецкую Анталью

Перевозчик уточнил, что полетная программа будет действовать до 28 октября этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга и Казани в турецкую Анталью. Первые вылеты назначены на 27 апреля, продажа билетов уже открыта.

- На воздушных линиях между двумя регионами России и популярным курортом Турции будут задействованы комфортабельные узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800, - уточнили в пресс-службе «Аэрофлота».

При этом перевозчик уточнил, что полетная программа будет действовать до 28 октября этого года.

Ранее стало известно, что компания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга до Минеральных Вод. Планируется, что полетная программа будет реализована в летнем сезоне. Пассажиры будут добираться до Ставрополья на комфортабельных самолетах Airbus A320.

Также представители перевозчика заявили, что улететь туда можно будет из Самары, Уфы, Казани и Перми.