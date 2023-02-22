Пассажиры будут добираться до Ставрополья на комфортабельных самолетах Airbus A320 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга до Минеральных Вод. Планируется, что полетная программа будет реализована в летнем сезоне. Пассажиры будут добираться до Ставрополья на комфортабельных самолетах Airbus A320.

Также представители перевозчика заявили, что улететь туда можно будет из Самары, Уфы, Казани и Перми.

- Благодаря удобному расписанию полётов, жители регионов смогут комфортно и быстро добираться до мест отдыха, не совершая дополнительные пересадки в Москве, - отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

Ранее стало известно, что Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Новый Уренгой. Самолеты в Ямало-Ненецкий автономный округ начнут летать 22 января и будут выполняться в дальнейшем по воскресеньям.

- Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

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