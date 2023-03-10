«Союзмультфильм» подал иск против магазина игрушек в Ревде

Магазин находится на улице Горького. Фото: "Яндекс.Карты"

Киностудия «Союзмультфльм» подала иск в суд против магазина канцтоваров, книг и игрушек в Ревде. Речь идет о местной торговой точке «Кругозор» по улице Максима Горького, 21.

По данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, жалоба подана на компанию ООО «Вирс» - юрлицо «Кругозора». Дело находится на рассмотрении с 7 марта.

Как сообщает портал «Е1», поводом для жалобы стали пластиковые изображения героев из мультфильмов киностудии. Картинки были приклеены в магазине в 2008 году, говорят в «Кругозоре».

Для киностудии «Союзмультфильм» это далеко не первый иск, поданный против уральских компаний и предпринимателей. Жаловаться на нарушение авторских прав за использование изображений в копании начали как минимум с сентября. Тогда киностудия решила подать иски сразу на 63 предпринимателей из Екатеринбурга.

Во многих случаях студия требует материальной выплаты от физических лиц: в картотеке Арбитражного суда Свердловской области числилось 36 дел. Также иски появились в отношении 15-ти индивидуальных предпринимателей и 10 дел в отношении обществ с ограниченной ответственностью.