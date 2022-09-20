«Союзмультфильм» требует денег от уральских предпринимателей за Винни-Пуха и Чебурашку

Суд принял иски к рассмотрению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Киностудия «Союзмультфильм» решила подать иски сразу на 63 предпринимателей из Екатеринбурга. Иски направлены на защиту авторских прав популярных анимационных персонажей, среди которых оказались Чебурашка, Винни-Пух, крокодил Гена, котенок Гав и другие.

Во многих случаях студия требует материальной выплаты от физических лиц: в картотеке Арбитражного суда Свердловской области числится 36 дел. Также иски появились в отношении 15-ти индивидуальных предпринимателей и 10 дел в отношении обществ с ограниченной ответственностью.

- Суд постановил исковое заявление подано с соблюдением правил компетенции, требований к форме и содержанию искового заявления, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, - указывается в одном из исков в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Средняя сумма одного иска – 50 тысяч рублей. Руководитель юридического управления «Союзмультфильма» Светлана Сигачева отмечает в разговоре с «Интерфакс», что в киностудии готовы к индивидуальной работе с каждым производителем, и только отказ от прямого диалога становится для студии поводом для обращения в суд.

Известно, что всего компания подала свыше 5 тысяч исков на предпринимателей по всей России. Все они связаны с нарушением авторских прав: предполагается, что бизнесмены используют изображение героев мультфильмов в своей продукции незаконно.