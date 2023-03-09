На свердловской трассе столкнулись легковушка и газовоз

Утечки газа не произошло. Фото: Отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

На свердловской трассе произошло лобовое ДТП. На 62-м километре дороги Серов — Североуральск — Ивдель столкнулись легковушка и газовоз. При столкновении пострадал пассажир иномарки. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 9 марта в 15:20. Водитель на автомобиле Geely двигался на большой скорости и вылетел на встречку, из-за чего не смог вовремя затормозить и влетел лоб в лоб в газовоз.

Оказалось, что за рулем легковушки находился 21-летний парень, который только месяц назад получил права. Он возвращался из Екатеринбурга в город родной Урай. Вместе с ним ехал его 22-летний друг. Он получил сильные травмы. Его доставили в реанимацию Краснотурьинской городской больницы.

В аварии пострадал пассажир легковушки. Фото: Отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

- Водитель газовоза - 1963 года рождения, житель Кунгура пояснил, что в 07:00 выехал из Нягань в сторону Перми. На 62-м километре автодороги Серов – Североуральск – Ивдель увидел, что на полосу встречного движения выехал легковой автомобиль, он предпринял попытку экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось, - рассказали в Госавтоинспекции.

К счастью, при аварии утечки газа не произошло. Оба водителя оказались трезвыми и были пристегнуты. На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

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