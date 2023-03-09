Детский омбудсмен по Свердловской области рассказал, что будет с детьми убитой матери в Екатеринбурге

У Марины осталось четверо детей, двоих отправили в приют. Фото: соцсети

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал, как определится судьба двух несовершеннолетних детей убитой многодетной матери в Екатеринбурге.

Напомним, 39-летняя Марина Протасова скончалась 25 февраля на окраине города, в поселке Исток. По словам друзей, мать четверых детей стала жертвой нового сожителя Дмитрия.

Двое старших детей Марины проживают с ее бывшим мужем в Таджикистане. Еще двое младших детей органы поместили в приют. Как заявил детский омбудсмен, сейчас им ничего не угрожает.

- Насколько я знаю, судьба детей будет определяться в соответствиями с требованиями закона. Я думаю, что дети защищены в этом плане. Все будет решаться с точки зрения обеспечения их наилучших интересов. Нужно, чтобы у детей был статус оставшихся без попечения родителей, в дальнейшем их устройство будет либо в семью, либо в учреждение. Специалисты посмотрят, насколько тот или иной вариант будет отвечать тем самым интересам. Поработают психологи, социальные педагоги, автоматом никто ничего делать не будет, - уточнил «КП-Екатеринбург» Игорь Мороков.

Крестная детей Марины рассказывала, что расправа произошла на глазах у 4-летнего сына женщины и двух ее друзей. По словам крестной, сожитель погибшей сломал ей почти все ребра и не пускал фельдшер в квартиру. В Следственном комитете России по Свердловской области воздержались от комментариев.