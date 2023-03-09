Жители Академического прождали автобусы около 40 минут

Фото остановки в Академическом. Фото: Telegram-канал "Академический новости Екатеринбург"

Микрорайон Академический в Екатеринбурге вновь встал в жуткую пробку утром 9 марта. Местные жители не могли уехать из микрорайона, несмотря на то что, по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в районе 9:00-10:00 часов составляли 4 балла по всему городу.

Как говорят сами жители, причина оказалась в отсутствии общественного транспорта.

- В течение сорока минут не было микроавтобусов под номерами 012, 019 и 05! Интересно, в чем причина была, учитывая, что пробки по городу были всего 4 балла? – возмущается жительница Академического, передает Telegram-канал «Академический. Новости. Екатеринбург».

Представители транспортной компании, которая организует работу всех трех пропавших маршрутов, от любых комментариев отказались. На момент публикации существенные пробки сохранились в районе улицы Серафимы Дерябиной в сторону центра города.

Жители Екатеринбурга регулярно жалуются на перебои с общественным транспортом. Информацию об увеличении интервала движения по маршрутам «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города еще в октябре. Там сообщили, что причина в том, что транспортные предприятия испытывают существенный кадровый дефицит.