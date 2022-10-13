Жители Екатеринбурга жалуются на общественный транспорт

Горожане недовольны и пассажирами и водителями с кондукторами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга продолжают жаловаться на общественный транспорт. Причем недовольны горожане и пассажирами и водителями с кондукторами. По их словам, и те и другие зачастую ведут себя крайне некультурно.

- Часто езжу на общественном транспорте. Чего только ни видел... И драки, и понос, и алкоголики, которые испражняются в уголке, и грубые водители, и хамящие кондуктора. Не хватает культуры, не умеют себя вести ни пассажиры, ни сотрудники, - рассказал E1.RU читатель.

Жалуются горожане и на нехватку общественного транспорта, из-за чего, по их словам, существенно увеличивается и время его ожидания.

Информацию об увеличении интервала движения по маршрутам «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города. Там сообщили, что причина в том, что транспортные предприятия испытывают существенный кадровый дефицит.

- С перевозчиками проведены беседы на тему соблюдения регулярности движения, особое внимание уделено работе маршрутов в утреннее и вечерние часы, - отметили в мэрии.

Что касается остальных жалоб, в администрации города напомнили, что горожане вправе пожаловаться в Муниципальную транспортную инспекцию по телефону (343) 233-53-03 или по электронной почте: mkumti@mail.ru.

Вам нужно будет указать номер маршрута, направление, дату, время и желательно бортовой номер машины - это позволит идентифицировать конкретный автобус и его водителя.