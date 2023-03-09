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НовостиОбщество9 марта 2023 4:21

В Екатеринбурге заметили воров, крадущих телефоны в трамваях

Двух девушек заподозрили в воровстве на остановке у цирка
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Очевидица наблюдала за девушками 20 минут. Фото: Telegram-канал "Злой Екб"

Очевидица наблюдала за девушками 20 минут. Фото: Telegram-канал "Злой Екб"

Жители Екатеринбурга заметили девушек, которых подозревают в краже телефонов. По словам очевидцев, горожанки промышляют воровством на трамвайной остановке у цирка.

- Делают вид, что заходят в трамвай. Если человек кладёт руки в карман и не получается достать телефон, уходят, и так в каждый трамвай чуть зайдут и сразу выходят, - пишет жительница Екатеринбурга Анна в Telegram-канале «Злой Екб».

Карманные воры активизировались в уральской столице с наступлением холодов. Первыми подняли тревогу студенты Уральского федерального университета. Учащиеся вуза объединились, чтобы остановить банду карманников, которые крадут телефоны в переполненном общественном транспорте.