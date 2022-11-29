Студентки Екатеринбурга объединились, чтобы остановить банду воров смартфонов

Карманники действуют вблизи корпусов УрФУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты Екатеринбурга страдают от регулярных краж смартфонов. По их словам, карманники действуют быстро и в одних и тех же местах: в диапазоне корпусов и общежитий УрФУ. Жертвы краж объединились, чтобы быстрее найти воров.

«НАШЛИ ДРУГ ДРУГА ЧЕРЕЗ СТУДЕНЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО»

Все, у кого пропали телефоны в общественном транспорте – студентки Уральского федерального университета. Несколько жертв разыскали друг друга в вузе.

- Мы нашли друг друга через студенческое сообщество. Всех, с кем удалось связаться, мы добавили в одну беседу, нас там сейчас восемь человек. Часть девушек подали заявление в полицию, его приняли. Мы все учимся в УрФУ, на разных факультетах и курсах, но ездим в одном транспорте, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из пострадавших Анастасия.

Девушки нашли друг друга в вузе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Карманники охотятся не за всеми смартфонами подряд. Девушки рассказывают, что из карманов пропадают телефоны марки iPhone. Анастасия уверена, что жертв краж гораздо больше, так как есть свидетели неудавшихся попыток украсть телефоны. Это происходит в час-пик, в переполненных автобусах и трамваях.

- Кражи совершались на остановках «Оперный театр», «Трансагентсво», «Комсомольская», «Архитектурная академия». Среди маршрутов, на которых происходили кражи, отмечается №077, №070, №54, №052, №27 автобусы, а также трамвай №15. Карманники каждый раз выбирают разную локацию, но орудуют в радиусе университетских комплексов. По времени: обычно с 15:00 по 19:00, - рассказывают девушки.

«ВОРЫ ЧУВСТВУЮТ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ»

Студентки утверждают, что воры действуют с перерывом в каждые 10 минут. Некоторым из тех, кто лишился смартфона, удалось запомнить внешность карманников.

- Воры чувствуют безнаказанность. Количество жертв растет в геометрической прогрессии и выходит за рамки средней статистики уличных краж по городу. Некоторые пострадавшие видели мужчину с бородой в темной куртке. В другом случае карманниками являлись три женщины, среди которой одна была в зеленой парке с меховым капюшоном, а две другие были в светлых куртках и платках, - делятся с «КП-Екатеринбург» девушки.

Воры вытаскивают телефоны в час-пик Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воры, со слов студенток, работают по отработанной схеме. Они просят выпустить их из автобуса, когда он только отъехал, либо, если совершают кражу быстро, выбегают из транспорта до закрытия дверей.

ОТ ВОРОВСТВА ПОСТРАДАЛИ НЕ ТОЛЬКО СТУДЕНТКИ

В полиции на данный момент считают, что с воровством сталкиваются не только студенты. Карманные кражи активизировались из-за наступления холодов, вытащить личные вещи из карманов пуховика проще.

- Не думаю, что тут целенаправленно пытаются похитить имущество именно у студентов. В данных местах и в указанное время в общественном транспорте достаточно плотный пассажиропоток. Все это создает условия для совершения карманных краж. Многие потерпевшие беспечно относятся к сохранности своих дорогостоящих гаджетов. В зимнее время незаметно изъять телефон из незастегнутого кармана верхней одежды не составляет большого труда, - рассказывает «КП-Екатеринбург» представитель пресс-группы городского УМВД Евгений Крюков.

Он напомнил, что полиция уже обращала внимание граждан о необходимости быть бдительными и внимательно следить за своим имуществом, не оставлять его без контроля, особенно в многолюдных местах.

- Правоохранители регулярно раскрывают подобные преступления и привлекают виновных к уголовной ответственности, - заключает Евгений Крюков.