На трассу под Карпинском выбежала рысь и охотилась за зайцем

Рысь выбежала на трассу за зайцем Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Под Карпинском местные жители заметили рысь. Хищник решил начать охоту на зайца прямо на проезжей части. Очевидцам удалось заснять охоту лесного обитателя на видео.

- Мы видим рысь! Она охотится, бежит за зайцем, сейчас она его поймает. Снимайте это, - эмоционально комментируют охоту хищницы очевидцы, проезжающие мимо на автомобиле.

Рыси возле Карпинска повезло: ей удалось поймать зайца, выбежавшего на трассу. После того, как лесной зверь поймала его, сразу же скрылась с дороги в сторону обочины и лесных сугробов.

В конце февраля жителям уже Нижнего Тагила удалось запечатлеть других животных. На Исинском тракте автомобилисты заметили стаю кабанов. Животные шли по обочине дороги, не обращая внимания на проезжающие мимо машины.