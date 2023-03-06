Девушки считают, что букет тюльпанов намного приятнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницы Екатеринбурга рассказали, какие подарки на 8 Марта их раздражают больше всего. В списке неудачных сюрпризов в честь Международного женского дня оказались дешевые маски для лица, одинокий тюльпан в целлофане и прочие «безделушки».

ТЮЛЬПАН В ЦЕЛЛОФАНЕ

На первом месте топа неудачных подарков оказался тюльпан – цветок, дарить который на 8 Марта стало уже традицией. По мнению прекрасного пола, сочетание тюльпана и целлофана – верный способ сказать девушке, что она тебе совсем не нравится.

- Я просто не представляю, кто и зачем это придумал. Ладно просто один тюльпан, ладно три штуки, но упакованный бедный цветок в ужасный целлофан — это кошмар, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница уральской столицы Анна.

В таком же мнении с Анной сошлись большинство горожанок, а кто-то считает, что безвкусицы добавляет к такому подарку небольшая коробка конфет.

Главное условие - тюльпан должен быть без целлофана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БЮДЖЕТНЫЕ МАСКИ, ШАМПУНИ, ГЕЛИ ДЛЯ ДУША

По мнению девушек из Екатеринбурга, им подарок не понравится, если все эти средства для ухода за собой будут слишком дешевыми.

- Помню, мне дарили дешевую маску из местного магазина постоянных распродаж. Она пахла пластиком, - рассказывает Дилара из Екатеринбурга.

- Гель для душа и шампунь. Вообще не понимаю, почему это принято дарить. Это средство гигиены, ведь у каждого свой тип кожи головы, свой тип волос, - считает Татьяна из Екатеринбурга.

Случаи, когда подаренная косметика не подходила, действительно случались. Например, Анне из Екатеринбурга достался гель для душа из онлайн-магазина, после чего у нее появилась аллергия.

Дешевые средства для ухода за собой девушкам тоже нравятся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Б/У ВЕЩИ, ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ КУХНИ И МЯГКИЕ ИГРУШКИ

В топ неудачных подарков на 8 Марта попали и передаренные вещи. Сюда же девушки отнесли полотенца для кухонь. В целом все, что нужно для кухни, уральские девушки не считают хорошей идеей.

- Мне передаривали хрустальную вазу, чтобы я ее просто забрала. Вообще, я считаю, что кухонные полотенца, кастрюли и сковородки, все для кухни на 8 Марта дарить не нужно! – делится с «КП-Екатеринбург» читательница Юлия.

Также бесполезным подарком некоторые девушки считают и мягкие игрушки, разные статуэтки. Однако нашлись и те, кто уверен, что подарки – вещь индивидуальная, поэтому о своих желаниях лучше говорить заранее.