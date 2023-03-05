Прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль дело о травмировании ребенка в автобусе

Прокуратура проконтролирует действия полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура Железнодорожного района взяла на контроль проведение административного расследования после травмирования трехлетнего мальчика в ДТП с автобусом. Ребенок, стоя, ехал вместе с мамой в ТЦ «Парк Хаус» в автобусе №082.

Водитель резко затормозил, мальчик упал на лестницу, а мама сверху на него. В результате ребенок получил ушиб, с которым был доставлен в больницу.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проконтролирует законность принятого органами полиции решения по административному материалу, дачу оценки действиям сотрудников транспортной компании по перевозке пассажиров в общественном транспорте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре.

В ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу пояснили, что за рулем автобуса был 43-летний мужчина со стажем вождения 3 года. Он пояснил, что вынужден был резко затормозить, так как пред ним неожиданно затормозил легковой автомобиль.

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