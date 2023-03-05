Мальчик находился внутри автобуса, когда водителю пришлось резко затормозить. Фото: ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадал трехлетний мальчик. Инцидент произошел 5 марта на Челюскинцев,110. Ребенок вместе с мамой ехал на автобусе №082 до ТЦ «Парк Хаус».

- Свободных мест в автобусе не было, поэтому они передвигались стоя, державшись за поручни, в один момент водитель резко затормозил, в результате чего мальчик не удержался и упал на ступеньки, а женщина упала сверху на него, - пояснили в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу со слов матери ребенка.

Мальчика доставили в больницу с ушибом спины. За рулем автобуса был 43-летний мужчина со стажем вождения 3 года. Он пояснил, что вынужден был резко затормозить, так как пред ним неожиданно затормозил легковой автомобиль.

- На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия. Сотрудниками отделения технического надзора изучена путевая документация водителя автобуса, нарушений при перевозке пассажиров не выявлено, - добавили в ведомстве.

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