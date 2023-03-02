Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области к 2025 году в рамках концессии построят две новые школы. Планируется, что учебные заведения появятся в Екатеринбурге и Березовском. Накануне были подписаны соглашения на принципах государственно-частного партнерства.

Учреждение в Екатеринбурге будет рассчитано на полторы тысячи учеников. Стоимость реализации проекта составляет 3,6 миллиарда рублей

- Это будет четырехэтажное здание с необычной архитектурой – скатными крышами, выразительной пластикой фасадов, наличием высотной доминанты по типу башни, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

А вот стоимость школы в Березовском на 825 мест оценили в 2,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге уже во втором квартале этого года после капитального ремонта откроются два образовательного учреждения на 1000 человек: это гимназия № 99 и школа № 24.