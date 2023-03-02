В Екатеринбурге к лету после ремонта откроются две школы и два детсада

На сегодняшний день там уже завершились ремонтные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уже во втором квартале этого года после капитального ремонта откроются два образовательного учреждения на 1000 человек: это гимназия № 99 и школа № 24.

До этого здания были значительно изношены, на сегодняшний день там уже завершились ремонтные работы, а учебный процесс начнется уже в сентябре. Всего на реконструкцию было потрачено порядка 460 миллионов рублей.

- Также в этом году будет завершен комплексный капитальный ремонт двух зданий детских дошкольных учреждений. Затраты городского бюджета на ремонт составили 118 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По словам первого заместителя главы Екатеринбурга Игоря Сутягина, ремонт социальных объектов – одно из приоритетных направлений деятельности Администрации города.