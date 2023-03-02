С уральцев за год взыскали долги за услуги ЖКХ и капремонт на сумму 8,2 млрд рублей

Жители Свердловской области н всегда вовремя оплачивают услуги ЖКХ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Свердловской области с жителей мировые судьи, а также районные и городские суды взыскали 8 миллиардов 228 миллионов рублей долга за коммунальные платежи, электроэнергию и капитальный ремонт.

В пресс-службе Свердловского областного суда сообщают, что суммы огромные, но есть тенденция к их постепенному уменьшению. Так, в 2021 году суды Свердловской области удовлетворили требования о взыскании задолженности за услуги ЖКХ на сумму более 9,5 миллиарда рублей.

Напомним, что резкое повышение тарифов на электроэнергию, капитальный ремонт и вывоз мусора возмутило жителей Свердловской области. Для них власти 1 марта открыли горячую линию, которая работает по средам. Правда, воспользоваться ей можно будет с 15 марта, а оплатить квитанции, по которым возникли вопросы, нужно до 10 числа.