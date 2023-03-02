Почти 30 ресторанов из Екатеринбурга будут бороться за звание лучших в стране

Всего в списке почти 500 ресторанов со всей России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу 28 ресторанов из Екатеринбурга попали в лонг-лист ресторанной премии WhereToEat. Они будут бороться за звание лучших в стране.

В списке оказались «Большой грузинский», «Гады, крабы и вино», «Гастроли», «Горожане», «Два деда», «Сыроварня», «Троекуров», «Хмели Сунели», «ЧаЩа», «Шави Ломи», «Зверобой», «Итальянцы», «Морская/10», «На куски», «Паштет», «Сойка», Kitchen, Metis, Momo pan asian kitchen, Sekta Organic Wine Bar, AMI-AMI, Cibo, Culta, Engels, Forest, Grain и Izakaya.

Всего в списке почти 500 ресторанов со всей России. 7 апреля на торжественной церемонии в Санкт-Петербурге будет оглашен рейтинг 100 лучших ресторанов страны и названы победители в спецноминациях.

Напомним, в 2022 году мы писали о награждении в рамках независимой национальной ресторанной премии WhereToEat, которое прошло прошло в Екатеринбурге. Жюри выбирало лучшие рестораны Уральского федерального округа.

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