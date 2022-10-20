В Екатеринбурге назвали 10 лучших ресторанов Урала

Десятку замкнул ресторан-музей в Тюмени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошло награждение в рамках независимой национальной ресторанной премии WHERETOEAT. Жюри выбрало лучшие рестораны Уральского федерального округа.

Первые девять мест заняли заведения Екатеринбурга. Лидером стало бистро «Горожане». На втором месте ресторан Momo, на третьем - «Гастроли». Затем в рейтинге идут Kitchen, Екатеринбург, Cibo, «Сойка», «Гады, крабы и вино», «Большой Грузинский» и Grain. На десятом месте - ресторан-музей «Чум» в Тюмени.

При этом в номинации «Выбор СМИ» победил ресторан «Большой грузинский». Баром года «Шалом Шанхай» в Екатеринбурге. А лучшим шеф-поваром Урала назван Сергей Мирошников из Kitchen.

Также жюри выбрали лучшего уральского сомелье. В номинации победил Роман Сергеев из екатеринбургского «Био Шмио». А «Официантом года» стала Анастасия Гуднина из ресторана «Итальянцы» в столице Урала.