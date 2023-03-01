В Екатеринбурге учителей просят сообщать о подростках из ЧВК «Редан»

Подростков в одежде с пауками замечали в торговых центрах. Фото: соцсети

В Екатеринбурге в одной из школ на Сортировке учителей предупредили о новом движении ЧВК «Редан». При этом их просят сообщать также о школьниках, которые могут быть причастны к движению. Об этом «КП-Екатеринбург» на условиях анонимности рассказал один из педагогов.

- Заместители директора нас предупредили в рабочих чатах о новом подростковом объединении. Просят сообщать им, если вдруг мы увидим учеников в куртках с пауками, клетчатых штанах, - делится преподаватель.

Раннее о новом подростковом движении стало известно в последние недели. В торговых центрах даже замечали потасовки с участием «пауков». Волну хайпа связывают с давно вышедшим аниме Hunter X Hunter. В нем по сюжету выступало объединение «Редан», у которых были татуировки с пауками. В Свердловской области последователей этого объединения пока не было замечено. Детский омбудсмен Игорь Мороков уверяет, что ситуация под контролем у властей.