В Нижнем Тагиле на охраняемой стоянке сгорела Toyota Camry

Рано утром сторож услышал с улицы хлопок, выглянув в окно, увидел горящий автомобиль. Фото: пресс-служба ОНДиПР по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле в ночь на 1 марта на охраняемой стоянке по улице Добролюбова сгорела Toyota Camry. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 04:23 по местному времени.

Владелец оставил иномарку на парковке накануне вечером. А рано утром сторож услышал с улицы хлопок, выглянув в окно, увидел горящий автомобиль.

- В результате пожара сгорел автомобиль Toyota Camry. Так же огнем повреждено лакокрасочное покрытие бокового зеркала припаркованного рядом легкового автомобиля Skoda Karoq. По факту пожара дознаватели МЧС проводят проверку. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются, - уточнили в пресс-службе ОНДиПР по Нижнему Тагилу.

Ранее в Железнодорожном районе Екатеринбурга сгорел автомобиль «Газель». Пожар произошел днем 12 января на улице Технической. Сообщение об этом поступило в ГУ МЧС по Свердловской области.