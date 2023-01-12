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НовостиПроисшествия12 января 2023 18:43

В Екатеринбурге в Железнодорожном районе сгорела «Газель»

Пожарные потушили автомобиль за пять минут
Дарья ЧИПУРИНА
Пожарные оперативно потушили вспыхнувший автомобиль

Пожарные оперативно потушили вспыхнувший автомобиль

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном районе Екатеринбурга сгорел автомобиль «Газель». Пожар произошел днем 12 января на улице Техническая. Сообщение об этом поступило в ГУ МЧС по Свердловской области.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники и одиннадцать человек личного состава, - отметили в ведомстве.

Всего площадь пожара составила восемь квадратных метров. Спасателям удалось его потушить за пять минут. Машина сгорела полностью.

В МЧС напомнили, что в каждой машина должны быть первичные средства пожаротушения, такие как огнетушитель, лопата, лом и емкость с водой.

Вечером 11 января в Екатеринбурге на ВИЗе произошел крупный пожар в садовом товариществе. Огонь успел распроститься на 120 квадратных метров. Тушить пожар прибыли 17 спасателей. Деревянные надворные постройки и двухэтажный садовый дом сгорели в огне.