В Екатеринбурге в Железнодорожном районе сгорела «Газель»

Пожарные оперативно потушили вспыхнувший автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном районе Екатеринбурга сгорел автомобиль «Газель». Пожар произошел днем 12 января на улице Техническая. Сообщение об этом поступило в ГУ МЧС по Свердловской области.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники и одиннадцать человек личного состава, - отметили в ведомстве.

Всего площадь пожара составила восемь квадратных метров. Спасателям удалось его потушить за пять минут. Машина сгорела полностью.

В МЧС напомнили, что в каждой машина должны быть первичные средства пожаротушения, такие как огнетушитель, лопата, лом и емкость с водой.

Вечером 11 января в Екатеринбурге на ВИЗе произошел крупный пожар в садовом товариществе. Огонь успел распроститься на 120 квадратных метров. Тушить пожар прибыли 17 спасателей. Деревянные надворные постройки и двухэтажный садовый дом сгорели в огне.