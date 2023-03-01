Губернатор Свердловской области поднял зарплату региональным министрам

По документам изменения вступят в силу с 1 июля этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области поднял зарплату государственным служащим. Согласно указу главы региона, изменились правила начисления премий региональным министрам, теперь надбавка вырастет со 125% до 150%.

По документам изменения вступят в силу с 1 июля этого года.

При этом для членов правительства размер квартальных премий не изменился. Они по-прежнему будут получать не более 150 процентов от месячного должностного оклада.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мэру, а также чиновникам и депутатам планируют поднять зарплаты. Так, изменения могут коснуться Игоря Володина, Виктора Тестова, а также Ирины Овчинниковой и других. Проект, который рассмотрят в ближайшее время, появился на сайте гордумы.