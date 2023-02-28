Проект, который рассмотрят в ближайшее время, появился на сайте гордумы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мэру, а также чиновникам и депутатам планируют поднять зарплаты. Так, изменения могут коснуться Игоря Володина, Виктора Тестова, а также Ирины Овчинниковой и других. Проект, который рассмотрят в ближайшее время, появился на сайте гордумы.

По данным Ura.ru, зарплата Алексея Орлова состоит из оклада, ежемесячного поощрения, надбавки за работу с секретными материалами и единовременной выплаты при уходе в отпуск.

Известно, что поощрение главы уральской столицы планируют поднять с 191,7 тысячи рублей до 217,3 тысячи. Таким же способом складываются зарплаты Володина, Тестова и Овчинниковой.

Напомним, что в июле прошлого года чиновникам и госслужащим Свердловской области подняли зарплату на 4%. Изменения вступил в силу с 1 августа. Указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

- Увеличить (индексировать) с 1 августа 2022 года в 1,04 раза размеры окладов денежного месячного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области, - говорилось в указе.