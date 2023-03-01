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НовостиОбщество1 марта 2023 10:54

В Свердловскую область приедет Дмитрий Медведев

Он посетит Белоярскую АЭС
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Цель визита Дмитрия Медведева не раскрывается

Цель визита Дмитрия Медведева не раскрывается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приедет в Свердловскую область 2 марта. Он посетит Белоярскую АЭС. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе БАЭС. Цель его визита не раскрывается.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев приезжал в наш регион в октябре 2022 года. Он побывал в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе». Зампредседателя Совета безопасности обсудил с руководством завода текущие проблемы, а также поговорил об ускорении поставок техники для спецоперации. Дмитрий Медведев тогда подчеркнул, что предприятию поставили задачу неукоснительно выполнять гособоронзаказ.

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