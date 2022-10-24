Дмитрий Медведев прилетел в Нижний Тагил на «Уралвагонзавод»

Медведев обсудил с руководством завода текущие проблемы и ускорение поставок техники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прилетел в Свердловскую область. Он побывал в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе». Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

- Сегодня по указанию Верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод», которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники, - написал Медведев.

Он отметил, что обсудил с руководством завода текущие проблемы. Также зампредседателя Совета безопасности говорил об ускорении поставок техники для спецоперации. Медведев подчеркнул, что предприятию поставили задачу неукоснительно выполнять гособоронзаказ. Политик заявил, что производство военной техники увеличится по всем направлениям: от танков до высокоточных ракет.

Ранее Медведев посещал Свердловскую область в октябре 2019 года. Тогда он занимал пост премьер-министра России и прилетел в Екатеринбург, чтобы проверить дороги. Медведев принял участие в международной специализированной выставке «Дорога-2019». Он похвалил регион.