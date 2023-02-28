Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле осудят виновника массовой аварии с участием рейсового автобуса, в которой погиб 45-летний мужчина. ДТП произошло в ноябре прошлого года, во время разбирательства выяснилось, что именно 38-летний водитель BMW X5 превысил скорость и не справился с управлением.

- Владелец внедорожника допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, а затем и другими транспортными средствами, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

После столкновения Chevrolet отбросило на пешеходное ограждение, водитель скончался на месте происшествия.

- Виновнику смертельной аварии предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Материалы направили на рассмотрение в суд, - добавили в полиции.

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