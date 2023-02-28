На Урале за минувшие выходные существенно снизился уровень заболеваемости ОРВИ

С 20 по 26 февраля в регионе зарегистрировали 27,7 тысячи новых случаев заражения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие выходные существенно снизился уровень заболеваемости ОРВИ. С 20 по 26 февраля в регионе зарегистрировали 27,7 тысячи новых случаев заражения, что ниже уровня прошлой недели на 28% и ниже среднего многолетнего уровня на 17%.

- В структуре заболеваемости 54% составляют дети. Неблагополучные по заболеваемости МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более): Туринск, Арамиль, Камышлов и Камышловский район, Богданович, Краснотурьинск, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 12,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 21%.

Напомним, что, по данным регионального ведомства, с 13 по 19 февраля было зарегистрировано 38,3 тысячи новых случаев, что ниже уровня прошлой недели на 3,4% и ниже среднего многолетнего уровня на 6,7%.