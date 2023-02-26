Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки у 126 человек подтвердился коронавирус, при этом 293 пациента были выписаны, летальных исходов не зарегистрировано. Такими данными поделился федеральный оперштаб.

Известно, что семь человек отправили под наблюдение врачей. Всего же в стране зафиксировали 9 574 случая COVID-19.

Ранее стало известно, что в Свердловской области постепенно снижается заболеваемость ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, с 13 по 19 февраля было зарегистрировано 38,3 тысячи новых случаев, что ниже уровня прошлой недели на 3,4% и ниже среднего многолетнего уровня на 6,7%.

- В структуре заболеваемости 57% составляют дети. Неблагополучные по заболеваемости территории, где показатель выше среднеобластного в 1,5 раза и более: Первоуральск, Туринск, Богданович, Североуральск, Краснотурьинск, Сухой Лог, - уточнили в пресс-службе ведомства.

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