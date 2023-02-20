В Екатеринбурге за минувшую неделю зарегистрировали 15,8 тысяч случаев заражения ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области постепенно снижается заболеваемость ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, с 13 по 19 февраля было зарегистрировано 38,3 тысячи новых случаев, что ниже уровня прошлой недели на 3,4% и ниже среднего многолетнего уровня на 6,7%.

- В структуре заболеваемости 57% составляют дети. Неблагополучные по заболеваемости территории, где показатель выше среднеобластного в 1,5 раза и более: Первоуральск, Туринск, Богданович, Североуральск, Краснотурьинск, Сухой Лог, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также известно, что в Екатеринбурге за минувшую неделю зарегистрировали 15,8 тысячи случаев заражения ОРВИ, это ниже уровня прошедших семи дней на 8,6%.

- При появлении признаков ОРВИ соблюдайте домашний режим и обращайтесь за медицинской помощью, носите медицинскую маску и минимизируйте социальные контакты, - добавили специалисты Роспотребнадзора.