В Екатеринбурге за минувшую неделю зарегистрировали 15,8 тысяч случаев заражения ОРВИ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области постепенно снижается заболеваемость ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, с 13 по 19 февраля было зарегистрировано 38,3 тысячи новых случаев, что ниже уровня прошлой недели на 3,4% и ниже среднего многолетнего уровня на 6,7%.
- В структуре заболеваемости 57% составляют дети. Неблагополучные по заболеваемости территории, где показатель выше среднеобластного в 1,5 раза и более: Первоуральск, Туринск, Богданович, Североуральск, Краснотурьинск, Сухой Лог, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Также известно, что в Екатеринбурге за минувшую неделю зарегистрировали 15,8 тысячи случаев заражения ОРВИ, это ниже уровня прошедших семи дней на 8,6%.
- При появлении признаков ОРВИ соблюдайте домашний режим и обращайтесь за медицинской помощью, носите медицинскую маску и минимизируйте социальные контакты, - добавили специалисты Роспотребнадзора.