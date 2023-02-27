В зоопарк Екатеринбурга привезли самую маленькую в мире лису

Хвостатой уже идет третий год, в неволе они могут жить до 14 лет. Фото: Евгения Титова

Зоопарк Екатеринбурга пополнился новым питомцем, накануне в уральскую столицу из Москвы привезли самую маленькую в мире лису породы фенек по кличке Ария.

Хвостатой уже идет третий год, в неволе они могут жить до 14 лет.

- Увидеть эту красотку удается лишь избранным счастливчикам! Как и положена фенекам, Ария отличается осторожностью, но при этом достаточно любопытна. День она проводит в своем домике, а ночью, когда никто не видит, веселится, - рассказывают в пресс-службе екатеринбургского зоопарка.

Официальное представление зверька состоится 28 февраля.

В февраля в зоопарке Екатеринбурга показали каракала Хьюго, которого привезли в октябре 2022 года. Сначала он месяц находился на карантине, а потом, привыкая к новой обстановке, прятался от людских глаз.