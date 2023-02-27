В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта прорвало трубу

Произошло повреждение на наземной магистрали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 27 февраля, произошла коммунальная авария на дублере Сибирского тракта. Горячая вода хлынула на дорогу, а пар окутал окрестности пути автомобилистов. Видео с места аварии опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Екатеринбург».

В Екатеринбургской теплосетевой компании «КП-Екатеринбург» рассказали, что повреждения планируют устранить на этом участке к двум часам ночи.

- На наземной магистрали диаметром 1000 миллиметров был обнаружен свищ. К месту происшествия выехали ремонтные бригады. Повреждения были локализованы в течение 40 минут. Вода на поверхность больше не выходит. Ремонтные бригады сушат тепловые камеры. Ограничений по подаче тепла и воды нет, - рассказала пресс-секретарь Екатеринбургской теплосетевой компании.

Ранее, на улице Советской произошла коммунальная авария. Из-за кипятка на дороге столкнулись авто. Один из водителей провалившейся в асфальт машины обварил ногу.