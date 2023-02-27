Санкции, введенные против омбудсмена, рассчитаны на 50 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Украины ввел санкции против детского омбудсмена по Свердловской области Игоря Морокова. Информация об этом опубликована на официальном сайте украинского лидера.

Согласно документу, санкции рассчитаны на 50 лет. Они предусматривают, запрет на въезд на Украину, блокировку активов, а также запрет на вывод капиталов за пределы страны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ввел санкции против девяти топ-менеджеров Екатеринбургского муниципального банка. Им запретили покупку недвижимости на Украине, отменили визы, заблокировали активы, запретили вывод средств, а также остановили выполнение экономических и финансовых обязательств.

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