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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против топ-менеджеров Екатеринбургского муниципального банка. Им запретили покупку недвижимости на Украине, отменили визы, заблокировали активы, запретили вывод средств, а также остановили выполнение экономических и финансовых обязательств.

Информация об этом опубликована на официальном сайте украинского лидера. Согласно документу, под санкционные ограничения попали девять человек: Евгений Болотин, Сергей Викторов, Андрей Корюков, Евгений Порунов, Игорь Сутягин, Алексей Брижицкий, Алексей Павлов, Станислав Чернецкий, Александр Ковальчик - члены совета директоров банка.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины ввел санкции против 10 предприятий Свердловской области. Ограничения включили в себя блокировку активов, запрет на выведение средств за пределы Украины и полное прекращение каких-либо торговых операций.

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