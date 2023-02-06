Ограничения включили в себя блокировку активов, запрет на выведение средств за пределы Украины и полное прекращение каких-либо торговых операций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Украины ввел санкции против 10 предприятий Свердловской области. Ограничения включили в себя блокировку активов, запрет на выведение средств за пределы Украины и полное прекращение каких-либо торговых операций. Всего в списке оказались 200 российских компаний.

Из свердловских предприятий под санкции попали «Изотоп» и «Уральский электромеханический завод» из Екатеринбурга, Институт реакторных материалов из Заречного, Уральский электрохимический комбинат, Центр по обогащению урана, Научно-производственное объединение «Центротех», Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс», Завод электрохимических образований и «Экоальанс» из Новоуральска, а также комбинат «Электрохимприбор» из Лесного.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 119 эстрадных и спортивных знаменитостей и представителей СМИ. В списке оказались и уральские артисты. На 13-м месте - звезда Black Star Клава Кока (Клавдия Высокова), экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, а также бывший лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

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