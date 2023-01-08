Уральские артисты попали под санкции президента Украины

Артистам на 10 лет запрещен въезд на территорию Украины. Фото: соцсети

Российские звезды попали под санкции президента Украины. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 119 эстрадных и спортивных знаменитостей и представителей СМИ. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

В списке оказались и уральские артисты. На 13 месте – звезда Black Star Клава Кока (Клавдия Высокова), экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, а также бывший лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

Согласно указу, каждому из участников списка на десять лет запрещается посещать Украину. Против них также введены финансовые и правовые ограничения из 14 пунктов.

Находящимся под санкциями нельзя приобретать землю на Украине и участвовать в «культурных обменах», все финансовые обязательства, действующие в их отношении, прекращены, а активы заморожены.

В список также попали Филипп Киркоров, солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков, Лолита Милявская, Сергей Лазарев, Лариса Долина и другие российские звезды.