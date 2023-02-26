В Верхней Пышме вспыхнул текстильный цех

До прибытия спасателей из здания эвакуировались три человека. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Верхней Пышме на площади в 200 квадратных метров вспыхнул текстильный цех. Пожарные получили сообщение о возгорании в 16:37 по местному времени. До прибытия спасателей из здания эвакуировались три человека.

- Информации о пострадавших не поступало. В 17:49 пожар был локализован, в 17:57 открытое горение было ликвидировано. В ликвидации последствий пожара задействованы 13 единиц спецтехники, 41 человек личного состава, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что под Нижним Тагилом на Северном шоссе загорелся строительный вагончик. В нем находился 44-летний мужчина. Он сгорел заживо. Об этом «Тагил.Сити» сообщили в ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

Инцидент произошел 22 февраля в 19:22. Огонь охватил 10 квадратных метров. Тушить возгорание прибыли две пожарные машины и восемь спасателей.