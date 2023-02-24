Под Нижним Тагилом при пожаре в строительном вагончике умер мужчина

Тушить возгорание прибыли восемь пожарных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом на Северном шоссе загорелся строительный вагончик. В нем находился 44-летний мужчина. Он сгорел заживо. Об этом «Тагил.Сити» сообщили в ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

Инцидент произошел 22 февраля в 19:22. Огонь охватил 10 квадратных метров. Тушить возгорание прибыли две пожарные машины и восемь спасателей.

- В 19:34 огонь локализован, в 19:51 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 20:31, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Личность погибшего на данный момент устанавливают. По предварительным данным пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Ранее в Нижнем Тагиле произошел пожар в пятиэтажке на улице Дзержинского. Еще до прибытия спасателей из многоквартирного дома эвакуировались 12 человек.

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