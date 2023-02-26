Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге неизвестные сняли фары и разбили стекло Porsche Cayenne, который был припаркован в центре уральской столицы. Инцидент произошел накануне около жилого комплекса «Московский».

Сколько будет стоить ремонт элитной иномарки, пока неизвестно. Примечательно, что аналогичная кража произошла в середине января, с Porsche, стоявшей в Заречном районе, сняли фары.

Кстати, летом прошлого года по Екатеринбургу прокатилась серия похожих преступлений, банда, орудующая в районе улицы Тверитина, снимала с машин фары вместе с бамперами. На воришек жаловались местные жители. Полиция проводила проверку.

- Полиция проводит проверку по заявлению о хищении деталей транспортного средства. Лица, причастные к инциденту устанавливаются, - рассказывали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД. - По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение.

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