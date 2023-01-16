У жительницы Екатеринбурга сняли фары с Porsche

Сотрудники полиции проводят проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жительницы Екатеринбурга в ночь на 14 января сняли фары с Porsche, припаркованном в Заречном районе. Девушка переживает, что за ней могли следить.

- Я переживаю, что за мной следили, что следили за машиной. А у меня маленький ребенок, мне аж страшно, - поделилась с E1.RU пострадавшая.

Ущерб пока неизвестен, но если екатеринбурженка соберется устанавливать новые фары, то сумма окажется немаленькой - около полмиллиона. Девушка собирается посмотреть запись с камер наблюдения. Она обратилась в полицию.

- Сообщение зарегистрировано в территориальном отделе полиции. В настоящее время проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ городского УМВД России. - По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение.