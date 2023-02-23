В Нижнем Тагиле внедорожник вылетел в забор

Водитель не справился с управлением Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле водитель внедорожника не справился с управлением и влетел в столб. Эпичный момент ДТП попал на запись видеорегистратора. Очевидец аварии уверен, что причиной стали плохие погодные условия: сильный снегопад и гололед.

- Торопыга ехал по обочине и цепанул ее, взяв большую дугу, не учел погодные условия. Потерял управление, вынесло на тротуар и дальше в забор, - рассказ свидетель ЧП Иван, передает группа во «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

В реезультате аварии никто не пострадал, однако внедорожник получил механические повреждения.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям исключить любые опасные маневры, управлять транспортным средством со скоростью, соответствующей конкретным погодным и дорожным условиям, — напомнили водителям в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Предупреждение касается и водителей Екатеринбурга. Днем 23 февраля уральскую столицу завалило снегом, поэтому автоинспекторы призывают к осторожному вождению, а неопытным водителям и вовсе стоит отказаться от поездок за рулем.

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