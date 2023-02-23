В ГИБДД водителей в Екатеринбурге предупредили о гололеде

В Екатеринбурге сильный снегопад начался 23 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург накрыло сильным снегопадом днем 23 февраля. Автоинспекторы в Екатеринбурге предупреждают водителей об опасности и гололеде на улицах.

- При управлении автомобилями в условиях непогоды водителям следует соблюдать дистанцию и боковые интервалы, исключить обгоны. Автолюбителям, особенно не имеющим достаточного опыта вождения, следует отказаться от поездок на личном транспорте, - предупреждают горожан автоинспекторы.

В зоне риска находятся и пешеходы. При плохой видимости и гололеде переходить дорогу можно только после полной остановки транспорта.

В ГИБДД Екатеринбурга напоминают, что пешеходам в темное время суток необходимо иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость.

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