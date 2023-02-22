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НовостиОбщество22 февраля 2023 15:06

В Свердловскую область попала многотонная партия зараженных лимонов из Узбекистана

Цитрусовые приехали вместе с карантинным вредителем
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Цитрусовые приехали вместе с карантинным вредителем - красной померанцевой щитовкой

Цитрусовые приехали вместе с карантинным вредителем - красной померанцевой щитовкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область попала многотонная партия зараженных лимонов из Узбекистана. Специалисты регионального Россельхознадзора выяснили, что цитрусовые приехали вместе с карантинным вредителем - красной померанцевой щитовкой.

- Этот вредитель питается соками разнообразных растений из нескольких десятков семейств. Основные поражаемые культуры: цитрусовые, роза, олива европейская. Жизнедеятельность щитовки вызывает ослабление растений, - раскали в пресс-службе Россельхознадзора.

Также в ведомстве уточнили, что вредитель представляет большую опасность для посадочного материала. Однако для человека он не представляет опасности.

Ранее стало известно, что сотрудники испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили опасное сливочное масло в одном из детских садов региона. В нем нашли компонент растительных жиров.

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