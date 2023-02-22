Опасное сливочное масло нашли в детском саду в Свердловской области

Химики-аналитики обнаружили в образце масла β-ситостерин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили опасное сливочное масло в одном из детских садов региона. В нем нашли компонент растительных жиров.

- Химики-аналитики обнаружили в образце масла β-ситостерин, который согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», в сливочном масле присутствовать не должен, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. - Недобросовестные производители не гнушаются кормить фальсификатом даже детей.

Сотрудники референтного центра сообщили о выявленном нарушении в Управление Россельхознадзора по Свердловской области, которое направило пробу на исследования.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области в феврале 2023 года сотрудники Россельхознадзора обнаружили фальсификат при проверке ветеринарных сопроводительных документов на сливочное масло «Крестьянское» и «Традиционное». Его изготавливали в Арамиле и продавали в магазинах.

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