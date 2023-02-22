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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:26

В Екатеринбурге с марта запретят парковку на улице Донбасской

Знаки появятся на участке от переулка Мохового до переулка Никольского
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Дорожники повесят там таблички «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

Дорожники повесят там таблички «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с марта этого года запретят парковку на улице Донбасской. Планируется, что знаки появятся на участке от переулка Мохового до переулка Никольского, по четной стороне.

Дорожники повесят там таблички «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

- Цель установки знаков – увеличение пропускной способности улицы Донбасской. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети заблаговременно предупреждает водителей, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга предупредила о перекрытии трех участков улиц в Чкаловском и Октябрьском районах.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в администрации города.