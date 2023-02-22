После завершения работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга предупредила о перекрытии трех участков улиц в Чкаловском и Октябрьском районах.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в администрации города.

В Чкаловском районе Екатеринбурга будет закрыт проезд на пересечении улицы Титова и переулка Рижского. Здесь с 20 марта по 8 мая специализированный застройщик «Виктория СКК» будет прокладывать наружные сети водоснабжения для строящегося многоквартирного дома.

В Октябрьском районе проехать нельзя будет по Виражному и Столярному переулкам. Здесь ровно месяц, с 28 марта по 28 апреля, будут строить сети холодного водоснабжения. Работы проведет «Промстройбизнес», закроют движение транспорта в Октябрьском районе по Виражному и Столярному переулкам с 28 марта по 28 апреля 2023 года.

В мэрии отмечают, что после завершения работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

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