В Екатеринбурге во время масленичной недели будут продавать блины с сусальным золотом

В качестве начинки в блинах будут использовать черную икру и сусальное золото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время масленичной недели в баре «Огонек» будут продавать необычные блины с сусальным золотом и черной икрой. Стоимость одной порции такого угощения составит пять тысяч рублей.

- Мы решили приготовить для вас самый дорогой блин в городе, а, может быть, и в России, - уточнили в telegram-канале бара.

Напомним, что Масленичная неделя пройдет в России с 20 по 26 февраля 2023 года. В Екатеринбурге и Свердловской области в честь окончания зимы ежегодно проходят праздничные мероприятия. Найти места, где возможно отметить Масленицу с семьей, классом или дружеской компанией, можно в уральской столицу и в пригороде.